Как решить: 1) 86,4:(35,5-7x)=16 2) (0,85-1,72):1,3=2,6
Математика
Как решить: 1) 86,4:(35,5-7x)=16 2) (0,85-1,72):1,3=2,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35,5-7х=86,4:16 35,5-7х=5,4 7х=35,5-5,4 7х=30,1 х=30,1:7 х=4,3 2) 0,85х-1,72=2,6*1,3 0,85х=3,38+1,72 0,85х=5,1 х=5,1:0,85 х=6
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