Определи падеж. В магазине продаются разные пальто. Мне родители купили новое пал??то.У пальто есть меховой воротник.К пальто пришиты пуговицы. Мне было тепло в пальто. Я доволен своим пальто.

Русский язык
Определи падеж. В магазине продаются разные пальто. Мне родители купили новое пал??то.У пальто есть меховой воротник.К пальто пришиты пуговицы. Мне было тепло в пальто. Я доволен своим пальто.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пальто несклоняемое слово. Продаются (что?) пальто В.п. Купили (что?) пальто В.п. У (чего?) пальто Р.п. К (чему?) пальто Д.п. В (чём?) пальто П.п. Доволен (чем?) пальто Т.п.
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