На олимпиаду приехало 64 участника, у каждого не более 8 знакомых. Докажите, что ест?? 8 участников попарно не знакомых

Математика

На олимпиаду приехало 64 участника, у каждого не более 8 знакомых. Докажите, что ест?? 8 участников попарно не знакомых

Автор: Гость