На олимпиаду приехало 64 участника, у каждого не более 8 знакомых. Докажите, что ест?? 8 участников попарно не знакомых
Математика
На олимпиаду приехало 64 участника, у каждого не более 8 знакомых. Докажите, что ест?? 8 участников попарно не знакомых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно вот так 64:8=8
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