Функция задана фомулой y=8x-2. Принадлежат ли графику функции точки А(2;15) и В(-1;-10)?

Алгебра
Функция задана фомулой y=8x-2. Принадлежат ли графику функции точки А(2;15) и В(-1;-10)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2-2=15 16-2=15 14=15 - точка А не принадлежит графику функции 8*(-1)-2=-10 -8-2=-10 -10=-10 - точка B принадлежит графику функции
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