Перевести на қазақ тілі я очень вкусно покушал в столовой Нужно есть правильну?? пищу Желаю здоровой жизни и здоровья Здоровый человек

Қазақ тiлi

Перевести на қазақ тілі я очень вкусно покушал в столовой Нужно есть правильну?? пищу Желаю здоровой жизни и здоровья Здоровый человек

Автор: Гость