Перевести на қазақ тілі я очень вкусно покушал в столовой Нужно есть правильну?? пищу Желаю здоровой жизни и здоровья Здоровый человек

Қазақ тiлi
Перевести на қазақ тілі я очень вкусно покушал в столовой Нужно есть правильну?? пищу Желаю здоровой жизни и здоровья Здоровый человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен асханада өте дәмді тамақ жедим Пайдалы тамақ жеу керек Денсаулық пен мықты омир тилеймен Сау адам
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