Письмо дамы рыцарю. Желательно из романа. Это то письмо где идет ответ на просьб?? стать дамой сердца. Помогите прошшу)) 30б

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Культ Прекрасной Дамы, являясь культурообразующим элементом средневековой рыцарской культуры, оставаясь архетипом отношений между мужчиной и женщиной и в современной европейской культуре, не лишен внутренних противоречий. Истории Тристана и Изольды, Ланселота Озёрного и королевы Генивьеры (лучшие образцы рыцарских романов) наполнены трагическим событиями, а иногда и эпизодами, которые, на первый взгляд, могут поставить под сомнение благородство помыслов главных героев, героев–любовников. Ведь даже современное общество, при всей свободе нравов, по-прежнему относит внебрачные отношения замужней женщины и женатого мужчины, к социально не приемлемым, не одобряемым. В русской культуре квинтиссенцией такой позиции являются слова Татьяны Лариной «но я другому отдана и буду век ему верна». Но есть в рыцарских романах истории любви, оканчивающиеся или даже начинающиеся браком: Эрека и Эниды, Ивейна и его супруги, - которые тоже развиваются на фоне испытаний влюбленных и щедро украшены рыцарскими подвигами.