Помагите пожалуйста. какой алфавит был у совершенство Ахметом Байтурсыновым

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Помагите пожалуйста. какой алфавит был у совершенство Ахметом Байтурсыновым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахский алфавит на основе арабской графики. Ахмет Байтурсынов предложил оригинальный проект реформирования арабского алфавита.
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