C₃H₈-C₃H₇CL-C₆H14-C₆H12CL₂-ЦИКЛОГЕКСАН-CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂CL ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!НАПИШИТЕ ??РАВИЛЬНО!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34БАЛЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Химия
C₃H₈-C₃H₇CL-C₆H14-C₆H12CL₂-ЦИКЛОГЕКСАН-CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂CL ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!НАПИШИТЕ ??РАВИЛЬНО!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34БАЛЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, что видно, качество плохое, но разобрать можно
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