C₃H₈-C₃H₇CL-C₆H14-C₆H12CL₂-ЦИКЛОГЕКСАН-CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂CL ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!НАПИШИТЕ ??РАВИЛЬНО!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34БАЛЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!

Химия

C₃H₈-C₃H₇CL-C₆H14-C₆H12CL₂-ЦИКЛОГЕКСАН-CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂CL ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!НАПИШИТЕ ??РАВИЛЬНО!!!!!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34БАЛЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!

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