Помоги помогите помогите

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 б 22 в Новгород(Новоград) 23 24 Четыре. Возвещать, извещать, оповещать, предвещать 25 Тьло- основание . Ответ: Б) 26
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