Помоги помогите помогите

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 б  22  в Новгород(Новоград) 23  24 Четыре.  Возвещать, извещать, оповещать, предвещать 25 Тьло- основание . Ответ: Б) 26 
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