Кубик с ребром в 3 см распил или на кубики с ребром 1 см сколько получилось кубиков ??окрашены с 3 сторон с 2 сторон и с 1 стороны

Математика
Кубик с ребром в 3 см распил или на кубики с ребром 1 см сколько получилось кубиков ??окрашены с 3 сторон с 2 сторон и с 1 стороны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принцип кубика-рубика 8 с 3 сторон 12 с 2 сторон 6 с одной стороны 1 неокрашен
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