Кубик с ребром в 3 см распил или на кубики с ребром 1 см сколько получилось кубиков ??окрашены с 3 сторон с 2 сторон и с 1 стороны

Математика

Кубик с ребром в 3 см распил или на кубики с ребром 1 см сколько получилось кубиков ??окрашены с 3 сторон с 2 сторон и с 1 стороны

Автор: Гость