Как вы считаете, были ли они отсталыми или же речь идет об особом пути развития

Гость: Гость:

1.какой период в современной хронологии понимается под термином "средние века"? 3..Как вы считаете, были ли они "отсталыми" или же речь идёт об особом пути развития? 4.Почему европейцы в Средние века мало знали о народах Африки? Расскажите, что вам известно об особенностях африканских цивилизаций??