Как вы считаете, были ли они отсталыми или же речь идет об особом пути развития
История
Как вы считаете, были ли они отсталыми или же речь идет об особом пути развития
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.какой период в современной хронологии понимается под термином "средние века"? 3..Как вы считаете, были ли они "отсталыми" или же речь идёт об особом пути развития? 4.Почему европейцы в Средние века мало знали о народах Африки? Расскажите, что вам известно об особенностях африканских цивилизаций??
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