Мне нада ответ на эти вопрос по история 6 класс : 1) где располагались поселения ( стоянки) эпохи бронзы ? 2) какая важная особенность появилась у андроновцев в изготовлении посуды в эпоху бронзы ? 3) с жилищем каких древних жи...

История
Мне нада ответ на эти вопрос по история 6 класс : 1) где располагались поселения ( стоянки) эпохи бронзы ? 2) какая важная особенность появилась у андроновцев в изготовлении посуды в эпоху бронзы ? 3) с жилищем каких древних жителей казахстана имеет сходство казахская юрта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хах.......Учить тему , нужно.Я тоже сейчас ее прохожу. ---------------------------------------------------------------------------------
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