Помогите пожалуйста , умоляю любой сделайте срочно надо
Геометрия
Помогите пожалуйста , умоляю любой сделайте срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)AB+AD=AC(правило пар-ма) BC+CD=BD(правило треугольника)
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