Помогите пожалуйста , умоляю любой сделайте срочно надо

Геометрия
Помогите пожалуйста , умоляю любой сделайте срочно надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)AB+AD=AC(правило пар-ма) BC+CD=BD(правило треугольника)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Функция задана фомулой y=8x-2. Принадлежат ли графику функции точки А(2;15) и В(-1;-10)? Только что бы подробно было. Прошу.
Ответить
Русский язык
Помоги помогите помогите
Ответить
История
Мне нада ответ на эти вопрос по история 6 класс : 1) где располагались поселения ( стоянки) эпохи бронзы ? 2) какая важная особенность появилась ...
Ответить
Алгебра
Упростите выражение x^10y^9(-8xy^4)*0,5x^2-y^7
Ответить
Математика
Кубик с ребром в 3 см распил или на кубики с ребром 1 см сколько получилось кубиков ??окрашены с 3 сторон с 2 сторон и с 1 стороны
Ответить