Функция задана фомулой y=8x-2. Принадлежат ли графику функции точки А(2;15) и В(-1;-10)? Только что бы подробно было. Прошу.
Алгебра
Функция задана фомулой y=8x-2. Принадлежат ли графику функции точки А(2;15) и В(-1;-10)? Только что бы подробно было. Прошу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(2;15) x=2; y=15; 15=8*2-2; 15=14, неверно значит A непренадлежит у. В(-1;10) x=-1; y=10; 10=-1*2-2; 10=-4, неверно значит В непренадлежит у. Обе точки не пренадлежат у.
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