Какое из слов объединяет ворону со шляпой ? А) проглотить; В) проморгать; С) прогулять; D) промолчать; E) прокаркать.

Русский язык

Какое из слов объединяет ворону со шляпой ? А) проглотить; В) проморгать; С) прогулять; D) промолчать; E) прокаркать.

Автор: Гость