Какое из слов объединяет ворону со шляпой ? А) проглотить; В) проморгать; С) прогулять; D) промолчать; E) прокаркать.
Русский язык
Какое из слов объединяет ворону со шляпой ? А) проглотить; В) проморгать; С) прогулять; D) промолчать; E) прокаркать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ б) проморгать, т.к. это синоним к словам "проворонить" и "прошляпить".
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