Для чего была создана центральная казахстанская археологическая экспедиция и кт?? ею руководил?

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Сейчас будет : Первые сведения об археологических памятниках Казахстана принадлежат средневековым китайским, арабским, персидским историкам, географам, путешественникам. В своих трудах они упоминали увиденные ими лично или ставшие известными им по рассказам развалины и постройки, необыкновенные предметы, изображения.В новое время важную роль в научном изучении археологических памятников Казахстана сыграли указы Петра I, предписывающие бережное отношение к древним раритетам, их описание и сбор, а также предпринятые по его инициативе мероприятия с целью изучения Сибири и прилегающих к России территорий Казахстана. В результате этих действий в 1701 г. появилась «Чертежная книга Сибири», написанная сыном тобольского боярина С. Ремезовым. В ней, наряду с географическими данными, есть сведения об археологических памятниках казахских степей.Первая академическая экспедиция в Сибирь в 1733 г. была организована под руководством крупного ученого Г.Ф. Миллера. Материалы этой экспедиции содержали интересные данные по археологии Сибири и Казахстана. В составе экспедиции были выдающиеся ученые того времени — профессора Г. Ф. Миллер, И. Гмелин, Л. Делакроер, геодезисты А. Красильников, А. Иванов, Н. Чекин, М. Ушаков. Позже к ним присоединился И. Фишер — известный историк Сибири. Маршрут экспедиции шел через Тверь, Казань, Екатеринбург. Из Тобольска путешественники отправились через Тару, Железинскую, Ямышевскую, Семипалатинскую крепости до Усть-Каменогорска, а оттуда через Барнаул, Кузнецк — в Сибирь. В 1740 г. И. Гмелин посетил Северный Казахстан и дошел до верховьев Яика (Урала). Из трудов И. Гмелина видно, что он собрал значительный материал по археологии Казахстана, дал описание и зарисовки ряда памятников.Г.Ф. Миллер провел широкую археологическую разведку вдоль Иртыша, организовал раскопки в районах Ямышевской крепости и около Усть-Каменогорска на Ульбе, его сотрудники обмерили и зарисовали древние здания в долине Иртыша: Калбасунскую башню, Семь палат, Аблайкитский замок.