За 7 дней в столовой израсходовали 21 килограммов масла сколько дней при той же нор??е расхода хватит 36 килограммов масла На сколько дней хватило бы масла если бы каждый день израсходовали на 1 килограмм больше

Математика

За 7 дней в столовой израсходовали 21 килограммов масла сколько дней при той же нор??е расхода хватит 36 килограммов масла На сколько дней хватило бы масла если бы каждый день израсходовали на 1 килограмм больше

Автор: Гость