За 7 дней в столовой израсходовали 21 килограммов масла сколько дней при той же нор??е расхода хватит 36 килограммов масла На сколько дней хватило бы масла если бы каждый день израсходовали на 1 килограмм больше
Математика
За 7 дней в столовой израсходовали 21 килограммов масла сколько дней при той же нор??е расхода хватит 36 килограммов масла На сколько дней хватило бы масла если бы каждый день израсходовали на 1 килограмм больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 12 дней хватит 36 килограмов
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