Определи сколько частей по 1 дм получится из верёвки 18 дм и сколько частей такой же длины получится из каната длиной 18 м

Математика

Определи сколько частей по 1 дм получится из верёвки 18 дм и сколько частей такой же длины получится из каната длиной 18 м

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