Определи сколько частей по 1 дм получится из верёвки 18 дм и сколько частей такой же длины получится из каната длиной 18 м
Математика
Определи сколько частей по 1 дм получится из верёвки 18 дм и сколько частей такой же длины получится из каната длиной 18 м
Ответ(ы):
Гость:
18:1=18; 18м=1,8дм, 1,8:1=1,8
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