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2+30-(10*60)+3-11*40=?
Математика
2+30-(10*60)+3-11*40=?
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Гость:
Чли честно то я нк понимаю тауих примеров
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