СРОЧНО как решить эти уравнения по строчкам? пример: х+2=5 х=5-2 х=3

Гость: Гость:

Вам нужно оставить неизвестную (в вашем примере это "x") с одной стороны от знака равно, а все остальные числа - с другой. Перемещая число через знак равенства, нужно поменять его знак на противоположный, например: х+2=5 (нужно "перебросить" 2 слева направо, чтобы слева от равно остался только икс) х=5-2 (перебросили, теперь 2 в правой части, и вместо плюса у неё знак минус) С умножением и делением похожая ситуация, например 6 : x = 3 (умножаем левую и правую часть на х, слева он сокращается, а справа появляется как множитель) 6 = 3 * x (делим левую и правую часть на 3, справа она сокращается) 6:3 = x x = 2