Дано: угол 1равен углу 2, Угол 3 равен 120° Найти угол 4 помогите срочно, очень надо
Геометрия
Дано: угол 1равен углу 2, Угол 3 равен 120° Найти угол 4 помогите срочно, очень надо
Ответ(ы):
Гость:
1 и 2 скорее всего либо вертикальные, либо накрест лежащие, 3 угол = 120. при пересечении прямых секущей в любом случае есть смежные, так что 1 и 2 углы равны 180-120=60
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