Спишите слова Волк,лиса,верблюд,белка,лошадь,кошка,собака,корова,коза,баран,овца,??едведь.
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Спишите слова Волк,лиса,верблюд,белка,лошадь,кошка,собака,корова,коза,баран,овца,??едведь.
Ответ(ы):
Гость:
Так спиши зачем отправляешь
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