Помогите написать сочинение на тему кем я хочу стать с профессиями : строитель,доктор,военный и киберспортсмен.ДАЮ 10+5 БАЛЛОВ!+5 ЗА ЛУЧШИЙ

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Помогите написать сочинение на тему кем я хочу стать с профессиями : строитель,доктор,военный и киберспортсмен.ДАЮ 10+5 БАЛЛОВ!+5 ЗА ЛУЧШИЙ

Автор: Гость