Составьте рассказ очевидца (солдата, офицера, сестры милосердия) обороны Севастополя в форме письма с фронта.... ПЛИЗ...

Литература
Составьте рассказ очевидца (солдата, офицера, сестры милосердия) обороны Севастополя в форме письма с фронта.... ПЛИЗ...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предсмертные письма борцов с фашизмом Приближается черная, страшная минута! Все тело изувечено - ни рук, ни ног... Но умираю молча. Страшно умирать в 22 года. Как хотелось жить! Во имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы... Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твой Паша, январь 1944 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Кругосветное путешествие совершают вокруг
Ответить
Русский язык
Составить предложение из слово корень
Ответить
Математика
N 66. пожайлуста решите
Ответить
Русский язык
Антони к слову прелестный
Ответить
Биология
ЯДОВИТЫЕ ТРУПЧАТЫЕ ГРИБЫ ПЛАСТИЧНЧАТОЕ ЯДОВИТЫЕ
Ответить