Составьте рассказ очевидца (солдата, офицера, сестры милосердия) обороны Севастополя в форме письма с фронта.... ПЛИЗ...

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Предсмертные письма борцов с фашизмом Приближается черная, страшная минута! Все тело изувечено - ни рук, ни ног... Но умираю молча. Страшно умирать в 22 года. Как хотелось жить! Во имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы... Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твой Паша, январь 1944 г.