Составить предложение из слово корень

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Составить предложение из слово корень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень петрушки употребляют в пищу.
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