Кому не трудно решите! Очень СРОЧНО? !!! Г
Математика
Кому не трудно решите! Очень СРОЧНО? !!! Г
Ответ(ы):
Гость:
Окаай. 8 1/6 - 5/18=8 3/18 - 5/18=7 16/18=7 8/9
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