Продолжите текст несколькими предложениями: Городу, в котором мы живем, много н??жно. Ему нужны широкие улицы -- недаром их называют артериями города. Ему нужны парки, скверы, сады -- их называют легкими города. Электростанци...

Русский язык
Продолжите текст несколькими предложениями: Городу, в котором мы живем, много н??жно. Ему нужны широкие улицы -- недаром их называют артериями города. Ему нужны парки, скверы, сады -- их называют легкими города. Электростанцию я бы назвал сердцем города. А разве не так? Представьте себе на минутку, что в городе исчезло бы электричество. Не на час, не на два, а совсем исчезло бы. Что было бы в городе в этом случае? ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 25 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А если бы пропало электричество, то многие бы вышли на улицу. Некторые сидели от заката до рассвета у реки, а кто-то гулял бы. Наверняка, кто-нибудь из ленивых спал дома. Город тут же наполнился бы людьми. а машин стало намного меньше. я бы погуляла по улицам с подругой, поразговаривали с ней. Скорее всего, этот момент всем очень понравился!
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