Продолжите текст несколькими предложениями: Городу, в котором мы живем, много н??жно. Ему нужны широкие улицы -- недаром их называют артериями города. Ему нужны парки, скверы, сады -- их называют легкими города. Электростанци...

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Продолжите текст несколькими предложениями: Городу, в котором мы живем, много н??жно. Ему нужны широкие улицы -- недаром их называют артериями города. Ему нужны парки, скверы, сады -- их называют легкими города. Электростанцию я бы назвал сердцем города. А разве не так? Представьте себе на минутку, что в городе исчезло бы электричество. Не на час, не на два, а совсем исчезло бы. Что было бы в городе в этом случае? ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 25 БАЛЛОВ

Автор: Гость