Тетрадь стоит 10руб.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 руб. после понижения цены на 25%?
Математика
Тетрадь стоит 10руб.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 руб. после понижения цены на 25%?
Ответ(ы):
Гость:
1)10:100*25=2,5-скидка 2)10-2,5=7,5-стоимость 3)950:7,5=бесконечная дробь,но целых 126,значит 126 тетерадей
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