Тетрадь стоит 10руб.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 руб. после понижения цены на 25%?

Математика

Тетрадь стоит 10руб.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 руб. после понижения цены на 25%?

Автор: Гость