Решите задачу Плииис очень надо

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Угол В = 180-80-50 = 50 Поскольку углы В и С равны - треугольник равнобедренный а в равнобедренном треугольнике биссектриса совпадает с высотой. А высота это прямая проведенная из вершины к основанию под прямым углом