Какие компоненты природы влияют на изменение природных зон?

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Основными факторами образования природной зоны является климат и рельеф.Под влиянием хозяйственной деятельности человека в процессе выполнения им социально-экономических функций с соответствующей технологии происходит изменение природных комплексов и формируется антропогенный ландшафт.