Из школьного возраста вышла, помогаю ребёнку, всё забыла. Пожалуйста напомните: а) 5/12+4/15 Б) 11/12-7/15 спасибо!

Математика

Из школьного возраста вышла, помогаю ребёнку, всё забыла. Пожалуйста напомните: а) 5/12+4/15 Б) 11/12-7/15 спасибо!

Автор: Гость