Из школьного возраста вышла, помогаю ребёнку, всё забыла. Пожалуйста напомните: а) 5/12+4/15 Б) 11/12-7/15 спасибо!
Математика
Из школьного возраста вышла, помогаю ребёнку, всё забыла. Пожалуйста напомните: а) 5/12+4/15 Б) 11/12-7/15 спасибо!
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