Предложения по членом предложения над широкой степью хищный коршун вьется

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Предложения по членом предложения над широкой степью хищный коршун вьется
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Над-предлог,широкой-определение,степью-дополнение,хищный Поппе деление,коршун-подлежающее,вьётся-сказуемое.
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