3страуса за 3 дня снесли 3 яйца какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дней, ??сли за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц?
Математика
3страуса за 3 дня снесли 3 яйца какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дней, ??сли за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц?
Ответ(ы):
Гость:
6 пар это 12 страусов. Страусы несли яйца по яйцу в день таких дней 6 следовательно 12×6=72 яйца
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