3страуса за 3 дня снесли 3 яйца какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дней, ??сли за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц?

Математика

3страуса за 3 дня снесли 3 яйца какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дней, ??сли за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц?

Автор: Гость