Просклоняйте по падежам пять седьмых
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Просклоняйте по падежам пять седьмых
Ответ(ы):
Гость:
И,П,- пять седьмых Р,П,-пять седьмых Д.П-пяти седьмым В.П- пять седьмых Т,П- пятью седьмыми.П,П- пяти седьмых.
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