Масса 9 одинаковых коробок с овсяным печеньем 63 кг сколько килограммов овсяного п??ченья можно положить 5 таких коробок?
Математика
Масса 9 одинаковых коробок с овсяным печеньем 63 кг сколько килограммов овсяного п??ченья можно положить 5 таких коробок?
Ответ(ы):
Гость:
Ищем массу одной коробки 63/9=7кг Нам нужно таких коробок 5 значит 5×7=35кг
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