Масса 9 одинаковых коробок с овсяным печеньем 63 кг сколько килограммов овсяного п??ченья можно положить 5 таких коробок?

Математика
Масса 9 одинаковых коробок с овсяным печеньем 63 кг сколько килограммов овсяного п??ченья можно положить 5 таких коробок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ищем массу одной коробки 63/9=7кг Нам нужно таких коробок 5 значит 5×7=35кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однокоренные слова с корнем чуд
Ответить
Математика
Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей.Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?
Ответить
Математика
Номер 896. Помогите пожалуйста Нужно записать как уравнение и решить Вот доп. фото Дано:
Ответить
Физика
Какую силу называют сила тяжести
Ответить
Русский язык
Можно еще 3 предложение на наречие
Ответить