Номер 896. Помогите пожалуйста Нужно записать как уравнение и решить Вот доп. фото Дано:
Математика
Номер 896. Помогите пожалуйста Нужно записать как уравнение и решить Вот доп. фото Дано:
Ответ(ы):
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