СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕЕ! ПОЖАЛУЙСТАА!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! Выразите в дециметрах длину ??кружности с площадью ограничивающей круг с площадью 50,24см².Округлите результат до разряда десятков.
Математика
СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕЕ! ПОЖАЛУЙСТАА!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! Выразите в дециметрах длину ??кружности с площадью ограничивающей круг с площадью 50,24см².Округлите результат до разряда десятков.
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