Как найти какой характер связи в молекуле
Химия
Как найти какой характер связи в молекуле
Ответ(ы):
Гость:
Атомы в молекуле все неметаллы, но разные, следовательно связь ковалентная ( меж неметаллами ) полярная ( т.к. атомы разные и имеют разную электроотрицательность )
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