1 . Все укрылось, укуталось в белоснежный наряд. 2. Пошел крупный снег. 3. Темные тучи заволокли небо. 4. Быстро запорошил в лесу все тропинки.Собери предложения так, чтобы получился текст. Запиши его и озаглавь.

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1 . Все укрылось, укуталось в белоснежный наряд. 2. Пошел крупный снег. 3. Темные тучи заволокли небо. 4. Быстро запорошил в лесу все тропинки.Собери предложения так, чтобы получился текст. Запиши его и озаглавь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Темные тучи заволокли небо. Пошел крупный снег. Быстро запорошил в лесу все тропинки. Все укрылось укуталось в белоснежный наряд.      Заголовок:Первый снег                                          
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