1 . Все укрылось, укуталось в белоснежный наряд. 2. Пошел крупный снег. 3. Темные тучи заволокли небо. 4. Быстро запорошил в лесу все тропинки.Собери предложения так, чтобы получился текст. Запиши его и озаглавь.

Русский язык

1 . Все укрылось, укуталось в белоснежный наряд. 2. Пошел крупный снег. 3. Темные тучи заволокли небо. 4. Быстро запорошил в лесу все тропинки.Собери предложения так, чтобы получился текст. Запиши его и озаглавь.

Автор: Гость