Раз у нашего Степана Караулил кот сметану, А когда настал обед, ........................................

Литература
Раз у нашего Степана Караулил кот сметану, А когда настал обед, ........................................
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В мисочке уже и след, След от толстого кота, "Никогда,никогда, Этого не сделаю больше я!" Говорил Степан расстроенный И к тому ж очень голодный!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Дробное число, показывающее,во сколько раз уменьшено изображение на карте.
Ответить
Английский язык
Помогите плиз choose the right variant to complete the sentence. the weather today is ... than yesterday а)worse б) worst в) better г) bad
Ответить
Математика
Из пункта а в пункт б расстояние между которыми 16,2 км одновременно вышли Миша и Са??а. скорость Саши 2, 5 км/ч. на сколько быстрее придёт Миша, е...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите сделать срочно надо.пожаааалуйсто.
Ответить
Математика
Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он п...
Ответить