Раз у нашего Степана Караулил кот сметану, А когда настал обед, ........................................
Литература
Раз у нашего Степана Караулил кот сметану, А когда настал обед, ........................................
Ответ(ы):
Гость:
В мисочке уже и след, След от толстого кота, "Никогда,никогда, Этого не сделаю больше я!" Говорил Степан расстроенный И к тому ж очень голодный!
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