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Найдите значение а если -а=5.4
Математика
Найдите значение а если -а=5.4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если -а=5.4 значит переосим минус получаем ответ а=-5,4
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