Когда люди начали вести летописи?

Литература
Когда люди начали вести летописи?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
на Руси велись с XI по XVIII в. До сер. XVI века 
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