ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!! сочинение на грамматическую тему о слове мама

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ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!! сочинение на грамматическую тему о слове мама
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вдумаемся - "ма-ма".Очевидно,для каждого из нас значение этого слова занимает важное место в жизни,но это только лексическое значение,а слова,как мы знаем,обладают ещё грамматическим значением.Но что же значит грамматическое значение слова "мама"?Решим этот вопрос.  Грамматика,как нам известно, это раздел науки о языке,в который входят морфология и синтаксис.Получается,слово "мама" обладает морфологическими признаками,позволяющими наиболее точно выстраивать мысли и даже тексты.Вообще,"мама" - существительное женского рода,1 склонения,нарицательное и одушевлённое.Сразу чувствуется связь между морфологией и лексикой,но помимо этого слово может склоняться по падежам,а значит - находиться в составе словосочетания и предложения.Это синтаксис.В словосочетании,как и любое существительное,"мама" может находиться в подчинительных связях управления и согласования,в первом случае - являться главным словом или зависимым.А в предложении синтаксическая роль "мамы",как и у любого другого существительного, - подлежащее,дополнение,обстоятельство.  Таким образом,раскрывая грамматическое значение слова "мама" и опираясь на знание грамматики,мы в очередной раз убеждаемся в том,что морфология и синтаксис взаимосвязаны,и правила этих наук о языке направлены на построение в данном контексте более точной лексической единицы. Сочинение написано мной.В оригинале.Удачи! Обратите внимание на абзацы,т.е красную строку.
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