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5/6(3х-у)-(1,5х+1/6у) решите пожалуйста
Математика
5/6(3х-у)-(1,5х+1/6у) решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5*3х/6 -5у/6-1,5х-у/6=2,5х-1,5х-(5у+у)/6=1,5х-у
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