Помогите сделать срочно надо.пожаааалуйсто.

Қазақ тiлi
Помогите сделать срочно надо.пожаааалуйсто.
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Гость:
Fa-лым,кo-зiл-дi-pik,fa-pыш-кер,кеш-к¥-рым,жат-ты-fy,гау-hар, кай-ын,ic-kep,ak-ca-kaл,те-ре-зе,бур-шак,ас-пан,а-де-би-ет, жу-рек,ит-му-рын,те-мip
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