Помогите сделать срочно надо.пожаааалуйсто.
Қазақ тiлi
Помогите сделать срочно надо.пожаааалуйсто.
Ответ(ы):
Гость:
Fa-лым,кo-зiл-дi-pik,fa-pыш-кер,кеш-к¥-рым,жат-ты-fy,гау-hар, кай-ын,ic-kep,ak-ca-kaл,те-ре-зе,бур-шак,ас-пан,а-де-би-ет, жу-рек,ит-му-рын,те-мip
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он п...
Математика
Литература
Русский язык