Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он проехал на попутной машине.какое расстояние проехал студент на попутной машине?

Математика
Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он проехал на попутной машине.какое расстояние проехал студент на попутной машине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
210км делем на 3 равно 70 -50=20км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение а если -а=5.4
Ответить
Литература
Когда люди начали вести летописи?
Ответить
Русский язык
Звуко-буквенный анализ слова серенький
Ответить
Химия
решить цепочку Cu CuO Cu(NO3)2
Ответить
Русский язык
Какие контрольные работы в конце 3 четверти будут в 5 классе по программе ФГОС?
Ответить