Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он проехал на попутной машине.какое расстояние проехал студент на попутной машине?

Математика

Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он проехал на попутной машине.какое расстояние проехал студент на попутной машине?

Автор: Гость