Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он проехал на попутной машине.какое расстояние проехал студент на попутной машине?
Математика
Расстояние от города до поселка 210 км.Чтобы попасть из города в поселок,студент ех??л 3 часа на автобусе со скоростью 50км/ч. ОСТАВШИЙСЯ путь он проехал на попутной машине.какое расстояние проехал студент на попутной машине?
Ответ(ы):
Гость:
210км делем на 3 равно 70 -50=20км
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