Решите уравнения 2a+4=a+12для проверки корней нужно использовать исходное уравнение,

Математика
Решите уравнения 2a+4=a+12для проверки корней нужно использовать исходное уравнение,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2а+4=а+12 2а-а=12-4 а=8
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