Посадили 48 сосен и в 3 раза меньше берез. Дубов посадили столько, сколько сосен и берез вместе. Сколько дубов посадили?

Математика
Посадили 48 сосен и в 3 раза меньше берез. Дубов посадили столько, сколько сосен и берез вместе. Сколько дубов посадили?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Посадили 16 берез, 64 сосны
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