Посадили 48 сосен и в 3 раза меньше берез. Дубов посадили столько, сколько сосен и берез вместе. Сколько дубов посадили?

Математика

Посадили 48 сосен и в 3 раза меньше берез. Дубов посадили столько, сколько сосен и берез вместе. Сколько дубов посадили?

Автор: Гость