Два лыжника вышли из посёлка одновременно и пошли в противоположных направлений ??дин лыжник шёл со скоростью 167 м/мин какое расстояние будет между ними через 45 мин?

Математика
Два лыжника вышли из посёлка одновременно и пошли в противоположных направлений ??дин лыжник шёл со скоростью 167 м/мин какое расстояние будет между ними через 45 мин?
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Гость:
167-45=122  растояние 122
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