Два лыжника вышли из посёлка одновременно и пошли в противоположных направлений ??дин лыжник шёл со скоростью 167 м/мин какое расстояние будет между ними через 45 мин?

Математика

Два лыжника вышли из посёлка одновременно и пошли в противоположных направлений ??дин лыжник шёл со скоростью 167 м/мин какое расстояние будет между ними через 45 мин?

Автор: Гость