Родители трепетно заботятся о своем ребенке.В глаголе забоьятся пишется оканчание-ят ,потому что a)это глагол совершенного видв в)это глагол второго спряжения c)это глагол исключения,написание которого надо запомнить d)это ...

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Родители трепетно заботятся о своем ребенке.В глаголе забоьятся пишется оканчание-ят ,потому что a)это глагол совершенного видв в)это глагол второго спряжения c)это глагол исключения,написание которого надо запомнить d)это глагол в роли сказуемого

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